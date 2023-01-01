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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Pexels على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

صور ومقاطع فيديو مجانية يمكنك استخدامها في كل مكان. ✓ جودة عالية ✓ مجاني 100% ✓ لا حاجة للإسناد.

الموقع الإلكتروني: pexels.com

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