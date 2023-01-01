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Pew Research Center

Pew Research Center

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خزان حقائق غير حزبي يُطلع الجمهور على القضايا والمواقف والاتجاهات التي تشكل العالم.

الموقع الإلكتروني: pewresearch.org

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