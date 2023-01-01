يعد PerformanceNOW نظامًا لإدارة تجارب الاتصال الإلكترونية وحل إدارة علاقات العملاء (CRM) لصناعة الأثاث على شبكة الإنترنت. يتم توثيق جميع نقاط الاتصال مع العملاء والموردين والموظفين المرشحين تلقائيًا في مجموعات اتصال مجزأة. ومن خلال القيام بذلك، يساعد برنامج PerformanceNOW الشركات على تحسين أداء عملاء المبيعات ويجعل المتابعة أكثر إنتاجية. فهو يعمل على مركزية تفاعلات الاتصال، وتمكين الحملات الآلية، وسير عمل إصدار التذاكر لخدمة العملاء، وغير ذلك الكثير.

الموقع الإلكتروني: performnow.com

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