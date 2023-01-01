WebCatalog
PerformNOW

PerformNOW

performnow.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من PerformNOW على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

يعد PerformanceNOW نظامًا لإدارة تجارب الاتصال الإلكترونية وحل إدارة علاقات العملاء (CRM) لصناعة الأثاث على شبكة الإنترنت. يتم توثيق جميع نقاط الاتصال مع العملاء والموردين والموظفين المرشحين تلقائيًا في مجموعات اتصال مجزأة. ومن خلال القيام بذلك، يساعد برنامج PerformanceNOW الشركات على تحسين أداء عملاء المبيعات ويجعل المتابعة أكثر إنتاجية. فهو يعمل على مركزية تفاعلات الاتصال، وتمكين الحملات الآلية، وسير عمل إصدار التذاكر لخدمة العملاء، وغير ذلك الكثير.

الموقع الإلكتروني: performnow.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ PerformNOW. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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