Peergrade عبارة عن منصة عبر الإنترنت لتسهيل جلسات تعليقات الأقران مع الطلاب.

الموقع الإلكتروني: peergrade.io

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