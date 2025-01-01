بدائل - PDF Candy

Adobe Acrobat
acrobat.adobe.com
Adobe Acrobat هو تطبيق لإدارة وثائق PDF، يتيح إنشاء، تحرير، مشاركة، وتوقيع المستندات مع ميزات أمان وتعاون متكاملة.
iLovePDF
ilovepdf.com
تطبيق iLovePDF يوفر أدوات متعددة لإدارة ملفات PDF، مثل التحرير والدمج والتقسيم والتحويل والضغط، مما يسهّل التعامل مع المستندات.
PDFescape
pdfescape.com
PDFescape تطبيق لتحرير مستندات PDF وملء النماذج وعرض الملفات عبر الإنترنت مجانًا، يوفر أدوات متعددة لتعديل وإدارة ملفات PDF.
Convertio
convertio.co
Convertio أداة لتحويل الملفات عبر الإنترنت تدعم أكثر من 309 تنسيق، بما في ذلك المستندات والصور والفيديوهات وتوفر سهولة الاستخدام والحفاظ على الخصوصية.
JotForm
jotform.com
Jotform هو تطبيق سهل الاستخدام لإنشاء النماذج، وأتمتة سير العمل، وجمع البيانات بدون الحاجة لكتابة تعليمات برمجية.
Wondershare PDFelement
pdf.wondershare.com
اسهل برنامج لتحرير وتعديل مستندات PDF وتحويلها، متاح على أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة.
CloudConvert
cloudconvert.com
CloudConvert هي أداة لتحويل الملفات عبر الإنترنت، تدعم معظم تنسيقات الصوت والفيديو والمستندات والصور، وتتيح التحويل من مصادر متعددة.
DocHub
dochub.com
تطبيق DocHub يمكن المستخدمين من تحرير، توقيع، وتوزيع المستندات بسهولة. يتيح تكامل فعال مع Google Workspace لاستيراد وتصدير وتعديل المستندات.
Smallpdf
smallpdf.com
Smallpdf هو تطبيق لإدارة وثائق PDF عبر الإنترنت، يتيح للمستخدمين تحويل وتقليل وتحرير وتوقيع الملفات بسهولة، مع دعم للتكامل مع خدمات التخزين السحابي.
Xodo PDF.Online
pdf.online
Xodo PDF.Online هو تطبيق مجاني لتحرير وإدارة ملفات PDF، يتيح للمستخدمين دمج، تحويل، وتوقيع الملفات بسهولة وأمان.
pdfFiller
pdffiller.com
يقدم PDFFiller أدوات لتحرير مستندات PDF، وإنشاء نماذج، وجمع البيانات، والتوقيع، وإرسال المستندات عبر الفاكس، مما يسهل إدارة الوثائق من أي جهاز.
Nitro
gonitro.com
Nitro هو تطبيق لإدارة مستندات PDF والتوقيعات الإلكترونية مع أدوات للتحرير والتنظيم والتحليل وتحسين سير العمل.
LightPDF
lightpdf.com
LightPDF هو برنامج متعدد الأنظمة لإدارة وتحويل وتحرير ملفات PDF، يقدم أدوات مبتكرة مثل OCR والتوقيعات وحماية المستندات.
Foxit Cloud
connectedpdf.com
Foxit Cloud يوفر أدوات لإدارة وإرسال المستندات PDF بشكل آمن، مع ميزات تحرير، توقيع، ومشاركة متقدمة تدعم التعاون عبر الأجهزة.
HitPaw Online
online.hitpaw.com
أداة مجانية عبر الإنترنت لإزالة خلفية الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي. تتيح تحرير الحجم والخيارات المتنوعة دون علامات مائية.
PDF Agile
pdfagile.com
PDF Agile هو محرر ومحول PDF شامل يدعم التحرير، التحويل بين صيغ الملفات، وتنظيم المستندات، بالإضافة لميزة التعرف الضوئي على الحروف.
Zamzar
zamzar.com
زيمزار هو تطبيق لتحويل الملفات على الإنترنت، يدعم أكثر من 1100 تنسيق للملفات بما في ذلك المستندات والصور والفيديو والصوت.
PDFBEAR
pdfbear.com
PDFBear هو تطبيق مجاني عبر الإنترنت لتحويل وتحرير وضغط ودمج وتقسيم ملفات PDF بسهولة، مع ميزات لحماية المستندات وتوقيعها.
Sejda
sejda.com
Sejda هو تطبيق عبر الإنترنت لتحرير وتحويل وإدارة ملفات PDF بسهولة، بما في ذلك الدمج، التقسيم، والتوقيع.
DeftPDF
deftpdf.com
أداة مجانية لتحرير وتحويل ملفات PDF عبر الإنترنت، تشمل ميزات مثل التحرير، الدمج، التوقيع، الترجمة، وضغط الملفات دون الحاجة للتثبيت.
Nanonets
nanonets.com
Nanonets هي خدمة معالجة المستندات الذكية تستخدم تقنية التعرف على الأحرف البصرية (OCR) لأتمتة استخراج البيانات من المستندات المختلفة.
Lumin
luminpdf.com
Lumin هو تطبيق لتحرير مستندات PDF سحابياً، يتيح لمستخدميه تعديل النصوص، إضافة توقيعات إلكترونية، والتعاون في الوقت الحقيقي.
PDF.co
pdf.co
PDF.co هو تطبيق لتحويل وتحرير واستخراج PDF، مع واجهة برمجة التطبيقات القابلة للتكامل مع منصات مثل Zapier وAirtable.
GorillaPDF
gorillapdf.com
GorillaPDF هو محول PDF مجاني على الإنترنت يحول الصور والمستندات إلى PDF، ويقوم بدمج وتقليل حجم الملفات، واستخراج النص، وتشفير PDF.
Hipdf
hipdf.com
هي حل PDF عبر الإنترنت يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحرير وتحويل وإدارة ملفات PDF بسهولة، مع واجهة مستخدم بسيطة.
Macro
macro.com
ماكرو هو مساحة عمل شاملة للمستندات للمحترفين، يوفر معالج نصوص، محرر PDF، أدوات مقارنة، أدوات أتمتة، وتحرير كتابي مدعوم بالذكاء الاصطناعي.
Redactable
redactable.com
Redactable هي أداة سحابية لتنقيح المستندات، تستخدم الذكاء الاصطناعي لإزالة المعلومات الحساسة من ملفات PDF وغيرها، مما يضمن حماية البيانات والامتثال.
FoxyUtils
foxyutils.com
تطبيق FoxyUtils يقوم بتحويل الملفات ويزرع شجرة مقابل كل 5000 تحويل على موقعه.
CraftMyPDF
craftmypdf.com
CraftMyPDF هو تطبيق ويب لإنشاء مستندات PDF بسهولة باستخدام محرر سحب وإفلات، مع دعم تكامل الأتمتة عبر Zapier وواجهات برمجة التطبيقات.
PDFShift
pdfshift.io
يوفر تطبيق PDFShift للمطورين أداة لتحويل مستندات HTML إلى صيغة PDF بدقة عالية مع ميزات مثل العلامة المائية والتشفير وخيارات تخصيص متعددة.
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