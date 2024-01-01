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Pax8

Pax8

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الموقع الإلكتروني: pax8.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Pax8 على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتبسيط رحلة الشراء السحابية الخاصة بك من خلال النظام الأساسي المُصمم للسحابة من Pax8 والمدعوم بفريق ولد في السحابة.

الموقع الإلكتروني: pax8.com

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