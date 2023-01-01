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Parachute

Parachute

parachutehome.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Parachute على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

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المنزل يحدث هنا. الفراش وبياضات الحمام والديكور والمزيد | منزل المظلة

الموقع الإلكتروني: parachutehome.com

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