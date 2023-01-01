Panzoid هو مجتمع وأدوات لإنشاء محتوى جميل ومخصص. لقد بدأ في يناير من عام 2012 لمنشئي المحتوى الطموحين عبر الإنترنت. كان إطلاق الخلفية 1.0 بمثابة بداية مهمة Panzoid لتوفير الأدوات اللازمة لإنشاء أعمال فنية رقمية جميلة ومخصصة بسهولة.

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