WebCatalog
ORIGO

ORIGO

origo.hu

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من ORIGO على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

آخر الأخبار من المجر والعالم الأوسع، الرياضة، التكنولوجيا، الترفيه.

الموقع الإلكتروني: origo.hu

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ ORIGO. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Decathlon Magyarország

Decathlon Magyarország

decathlon.hu

Decathlon România

Decathlon România

decathlon.ro

EDteam

EDteam

ed.team

MediaMarkt Magyarország

MediaMarkt Magyarország

mediamarkt.hu

Billingo

Billingo

billingo.hu

Private Sport Shop

Private Sport Shop

privatesportshop.fr

Sky Sport Now

Sky Sport Now

skysportnow.co.nz

IMPULSA

IMPULSA

sistemaimpulsa.com

El Cronista

El Cronista

cronista.com

Allswers

Allswers

allswers.com

Opta Analyst

Opta Analyst

theanalyst.com

ČT sport

ČT sport

sport.ceskatelevize.cz

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية