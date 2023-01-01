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Onshape

Onshape

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الموقع الإلكتروني: onshape.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Onshape على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تسجيل الدخول / تسجيل الدخول إلى Onshape - نظام CAD الحديث الذي تستخدمه آلاف الشركات حول العالم.

الموقع الإلكتروني: onshape.com

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