OnRamp

OnRamp

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الموقع الإلكتروني: onramp.us

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من OnRamp على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

OnRamp هو برنامج ديناميكي لإعداد العملاء يساعد مديري الإعداد والتنفيذ على جعل أي عملية إعداد عملاء عالية اللمس بسيطة. يعمل الإعداد الديناميكي مع OnRamp على تقليل الجهد الذي يبذله العملاء لإكمال الخطوات وتقليل الخطوات اليدوية لفريقك. والنتيجة هي تحسين كفاءة الإعداد والنتائج وتجارب العملاء. قم بتمكين العملاء من خلال خطة عمل بسيطة وديناميكية مبهجة. تعمل خطط عمل OnRamp على توجيه العملاء من خلال المهام ومقاطع الفيديو والنماذج والاستطلاعات والملفات وغيرها من الإجراءات والتمكين ذات الصلة، خطوة بخطوة، بناءً على مدخلاتهم أثناء التنقل. يتم تعقب كل خطوة وجمع التعليقات على طول الطريق لإبقائك على علم بتقدم العملاء، وتحفيز الخطوات التالية من جانبك، ومساعدتك على التحسين. * قم بتمكين فريقك من خلال قواعد اللعبة التي أثبتت جدواها لكل عميل. * توجيه العملاء وتمكينهم ديناميكيًا خلال كل خطوة من خطوات العملية. * احصل على تقارير عن كفاءة الإعداد والنتائج والخبرة. * تحسين طريقك إلى عمليات تأهيل العملاء التي يمكن التنبؤ بها والقابلة للتطوير. * العملاء المنضمون أسرع بمرتين ويتوسعون دون زيادة عدد الموظفين. باستخدام OnRamp، يمكن لمديري تأهيل العملاء ومديري التنفيذ فعل المزيد بموارد أقل وتوفير عملية تأهيل وتمكين على نطاق واسع.

الموقع الإلكتروني: onramp.us

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