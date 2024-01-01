Sero

Sero

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الموقع الإلكتروني: sero.so

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Sero على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

إعداد العملاء لـ B2B SaaS. إدارة المشاريع التي تمكن فرق نجاح العملاء والتنفيذ الرائدة من ضم العملاء بسرعة على نطاق واسع.

الموقع الإلكتروني: sero.so

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Sero. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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