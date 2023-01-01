WebCatalog
Notado

Notado

notado.app

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Notado على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

هل أنت إشارة مرجعية؟ هل تحب حفظ الأشياء التي تقرأها عبر الإنترنت، وأرشفة صفحات الويب للعودة إليها لاحقًا في يوم ما في المستقبل؟ هل تجد صعوبة في تذكر ما أعجبك في تلك القطعة الطويلة التي قضيت نصف ساعة في قراءتها؟ هل تجد تعليقات من مواضيع المناقشة مثيرة للاهتمام وقيمة تمامًا مثل المقالات التي تقرأها؟ إذا أجبت بـ "نعم" على أي من هذه الأسئلة، فقد يكون Notado هو الحل المناسب لك! Notado هو نهج المحتوى الأول لوضع الإشارات المرجعية عبر الإنترنت، حيث يتم التعامل مع الفقرات والجمل التي تجعلك ترغب في وضع إشارة مرجعية على شيء ما كمواطنين من الدرجة الأولى بدلاً من أجزاء من البيانات الوصفية الإضافية. باستخدام Notado، تركز إشاراتك المرجعية على تحديدات النص، والتي يمكن البحث فيها بشكل كامل ويمكن تنظيمها ولكنها منطقية بالنسبة لك باستخدام نظام وضع العلامات التلقائي القوي. ربما تفكر "أنا بالفعل أستخدم Pinboard وInstapaper وReadwise ولا أريد تغيير سير العمل بالكامل فقط لتجربة هذا الشيء Notado..." - أسمعك! يمكن مزامنة صفحات الويب الأصلية لكل ملاحظة تحفظها في Notado تلقائيًا مع Pinboard وInstapaper وReadwise أيضًا!

الموقع الإلكتروني: notado.app

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Notado. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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