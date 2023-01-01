Ricerca degli atti statali في multivigenza Normattiva هو موقع إلكتروني للحكومة الإيطالية تم نشره في 19 مارس 2010. ويحتوي على قواعد القانون الإيطالي بدءًا من عام 1861.

الموقع الإلكتروني: normattiva.it

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