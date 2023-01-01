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Newsweek Romania

Newsweek Romania

newsweek.ro

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يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

تقدم نيوزويك رومانيا تحليلات متعمقة وأخبار وتحقيقات وآراء وتحقيقات ومقابلات وتكنولوجيا وأعمال وثقافة وسياسة ودولية.

الموقع الإلكتروني: newsweek.ro

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