تقدم نيوزويك رومانيا تحليلات متعمقة وأخبار وتحقيقات وآراء وتحقيقات ومقابلات وتكنولوجيا وأعمال وثقافة وسياسة ودولية.

الموقع الإلكتروني: newsweek.ro

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Newsweek Romania. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.