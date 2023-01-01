WebCatalog
Newcon

Newcon

newcon.io

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Newcon على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Newcon هي أسهل طريقة للوصول إلى محتوى المؤتمر ومعرفة الخبراء.

الموقع الإلكتروني: newcon.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Newcon. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Markup.io

Markup.io

app.markup.io

getAbstract

getAbstract

getabstract.com

OnFrontiers

OnFrontiers

app.onfrontiers.com

Maven

Maven

app.maven.co

Dubverse

Dubverse

webapp.dubverse.ai

Craftly.ai

Craftly.ai

app.craftly.ai

DeversiFi

DeversiFi

app.deversifi.com

Snazzy AI

Snazzy AI

app.snazzy.ai

Contentful

Contentful

be.contentful.com

Contenda

Contenda

app.contenda.co

Deep Block

Deep Block

app.deepblock.net

Teleport

Teleport

teleport.sh

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية