N26
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الموقع الإلكتروني: n26.com
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N26 (المعروف بالرقم 26 حتى يوليو 2016) هو بنك ألماني جديد يقع مقره الرئيسي في برلين، ألمانيا. تقدم N26 حاليًا خدماتها في مختلف الدول الأعضاء في منطقة المدفوعات الأوروبية الموحدة (SEPA) وفي الولايات المتحدة. تم تعليق عملياتها في المملكة المتحدة منذ أبريل 2020 بسبب حالة عدم اليقين الناجمة عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
الموقع الإلكتروني: n26.com
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