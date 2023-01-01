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N26

N26

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الموقع الإلكتروني: n26.com

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

N26 (المعروف بالرقم 26 حتى يوليو 2016) هو بنك ألماني جديد يقع مقره الرئيسي في برلين، ألمانيا. تقدم N26 حاليًا خدماتها في مختلف الدول الأعضاء في منطقة المدفوعات الأوروبية الموحدة (SEPA) وفي الولايات المتحدة. تم تعليق عملياتها في المملكة المتحدة منذ أبريل 2020 بسبب حالة عدم اليقين الناجمة عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

الموقع الإلكتروني: n26.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ N26. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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