موصلات البيانات والواجهة الخلفية التي تعتمد في الأصل على الأحداث وفي الوقت الفعلي بشكل افتراضي. MovingLake هي منصة اتصال API المتطورة.

الموقع الإلكتروني: movinglake.com

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