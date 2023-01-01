Money Pop هو موقع إلكتروني للتمويل الشخصي والثروة والمستهلك يركز على تقديم نصائح حول توفير المال وقصص حول الثروة والأعمال بكل أشكالها.

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