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MomJunction

MomJunction

momjunction.com

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يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

في أي مرحلة من مراحل الأمومة أنت - الحمل، أو إنجاب طفل، أو طفل صغير، أو مراهق، أو في علاقة - يرشدك MomJunction من خلال أبحاثه المكثفة.

الموقع الإلكتروني: momjunction.com

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