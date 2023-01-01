WebCatalog
Think with Google

Think with Google

thinkwithgoogle.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Think with Google على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

اكتشف أحدث أبحاث التسويق والاتجاهات الرقمية من خلال تقارير البيانات والأدلة والرسوم البيانية والمقالات من Think with Google.

الموقع الإلكتروني: thinkwithgoogle.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Think with Google. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Google Trends

Google Trends

trends.google.com

Google Analytics

Google Analytics

analytics.google.com

IBISWorld

IBISWorld

my.ibisworld.com

Funnel

Funnel

app.funnel.io

FashionBeans

FashionBeans

fashionbeans.com

CoinDesk

CoinDesk

coindesk.com

STYLECASTER

STYLECASTER

stylecaster.com

INK

INK

app.inkforall.com

Silatus

Silatus

app.silatus.com

Google News

Google News

news.google.com

ZDNet

ZDNet

zdnet.com

Tradedog

Tradedog

login.tradedog.io

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية