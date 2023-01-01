Modern Connect عبارة عن منصة رقمية تمثل الخطوة التالية في تحسين التواصل بين طبيب الأسنان والمختبر. ومن خلال Modern Connect، يمكن لأطباء الأسنان الآن تتبع كل حالة على حدة بسهولة، والحصول على دعم عبر الدردشة المباشرة، وكذلك تقديم طلبات معملية جديدة رقميًا أثناء إرسال الصور في نفس الوقت.

الموقع الإلكتروني: moderndentallab.com

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