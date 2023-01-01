يعمل برنامج Mission Met على تحفيز فعالية وعملية التخطيط الاستراتيجي لمنظمة غير ربحية. استنادًا إلى أكثر من 20 عامًا من الخبرة في التخطيط الاستراتيجي، والتركيز على البساطة، يعد برنامجنا بمثابة موطن لجميع الأشياء المتعلقة بإستراتيجية المؤسسة وتنفيذها، مما يجعل عملك كمدير تنفيذي ومجلس إدارة أسهل.

الموقع الإلكتروني: missionmet.com

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