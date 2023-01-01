يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Mint Mobile على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

أعادت Mint Mobile تصور تجربة التسوق اللاسلكية وجعلتها سهلة وعبر الإنترنت فقط. لا متاجر. لا مندوبي المبيعات. مجرد وفورات ضخمة مباشرة لك على خطط الهاتف على الصعيد الوطني.

الموقع الإلكتروني: mintmobile.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Mint Mobile. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.