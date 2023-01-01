يقوم Mindgrasp على الفور بإنشاء ملاحظات دقيقة ويجيب على الأسئلة من أي مستند، أو PDF، أو فيديو YouTube، أو Zoom Meeting، أو تسجيل الندوات عبر الإنترنت، أو Podcast، وغير ذلك الكثير!

الموقع الإلكتروني: mindgrasp.ai

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