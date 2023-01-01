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MicroAcquire

MicroAcquire

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الموقع الإلكتروني: microacquire.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من MicroAcquire على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تساعد شركة MicroAcquire الشركات الناشئة في العثور على مشترين. سهل هكذا. سنساعدك على بدء المحادثات التي تؤدي إلى عملية الاستحواذ خلال 30 يومًا فقط - مجانًا.

الموقع الإلكتروني: microacquire.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ MicroAcquire. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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