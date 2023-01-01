WebCatalog
mediaU

mediaU

mediayou.net

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من mediaU على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

mediaU هو مشغل راديو الإنترنت الشامل وسهل الاستخدام.

الموقع الإلكتروني: mediayou.net

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ mediaU. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Online Radio Box

Online Radio Box

onlineradiobox.com

Radio Kube Player

Radio Kube Player

radiokube.app

Loft Radio

Loft Radio

loft.radio

Axcient

Axcient

partner.axcient.com

Kadaza

Kadaza

kadaza.com

Radio.co

Radio.co

studio.radio.co

CARM.org

CARM.org

carm.org

Abacus

Abacus

app.abacus.co

JOOX Music

JOOX Music

joox.com

Poolside FM

Poolside FM

poolside.fm

Stonk Journal

Stonk Journal

app.stonkjournal.com

StreamSquid

StreamSquid

streamsquid.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية