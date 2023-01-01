أكبر ويكي على الإنترنت لكل ما يتعلق بـ Marvel. إذا كان لديك سؤال يتعلق بـ Marvel، فقد يكون لدى أحد المحررين العديدين لدينا الإجابة.

الموقع الإلكتروني: marvel.fandom.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Marvel Database. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.