يعرض MarineTraffic بالقرب من المواقع في الوقت الحقيقي للسفن واليخوت في جميع أنحاء العالم. باستخدام أكبر شبكة من أجهزة استقبال AIS الأرضية، يغطي التطبيق معظم الموانئ وطرق الشحن الرئيسية.

الموقع الإلكتروني: marinetraffic.com

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