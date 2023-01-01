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ManaTime

ManaTime

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: manatime.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من ManaTime على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

ManaTime هو برنامج عبر الإنترنت يسمح لك بإدارة إجازاتك وغياباتك في الشركة.

الموقع الإلكتروني: manatime.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ ManaTime. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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