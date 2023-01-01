50 عامًا من تاريخ الترجمة، تابع. تعرف على المزيد حول كيفية تعزيز الكتاب المقدس القياسي القديم لتقاليد NASB.

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