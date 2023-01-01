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LGBTQ+ Wedding Marketplace

LGBTQ+ Wedding Marketplace

evol.lgbt

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من LGBTQ+ Wedding Marketplace على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

تصفح دليل بائعي حفلات زفاف LGBT وحفلات زفاف المثليين. شاهد مقاطع الفيديو واحصل على إمكانية الوصول إلى أدوات التخطيط لحفلات الزفاف الخاصة بمجتمع LGBT.

الموقع الإلكتروني: evol.lgbt

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ LGBTQ+ Wedding Marketplace. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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