WebCatalog
Langtail

Langtail

langtail.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Langtail على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

تمكين الفرق من تقديم منتجات الذكاء الاصطناعي الرائعة. من الإدارة التعاونية الفورية إلى النشر والمراقبة السلسة. توفر Langtail منصة متكاملة لكل خطوة من دورة حياة تطبيق الذكاء الاصطناعي الخاص بك.

الموقع الإلكتروني: langtail.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Langtail. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Zoho People Plus

Zoho People Plus

zoho.com

Modelshop

Modelshop

modelshop.com

Stackify

Stackify

stackify.com

OurPetPolicy

OurPetPolicy

ourpetpolicy.com

Hakimo

Hakimo

hakimo.ai

AppSignal

AppSignal

appsignal.com

Airship

Airship

airship.com

Certain

Certain

certain.com

PathFactory

PathFactory

pathfactory.com

Whistic

Whistic

whistic.com

Bezel

Bezel

bezel.it

Starshipit

Starshipit

starshipit.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية