Krishna.com هو موقع إلكتروني يدور حول كريشنا، تقدمه لك BBT Online Ministry Inc، وهي منظمة غير ربحية تهدف إلى مشاركة تعاليم اللورد كريشنا على الإنترنت، وتلبية الاحتياجات والاهتمامات المتنوعة للطلاب والمعلمين. والعلماء والباحثين الروحيين والمجتمع الهندوسي والمحبين وأي شخص آخر مهتم بالحياة الروحية العملية. تعتمد المعلومات المقدمة على موقع Krishna.com على النصوص المقدسة بما في ذلك Bhagavad-gita وSrimad-Bhagavatam وChaitanya Charitamrita وكتب فايشنافا المقدسة ذات الصلة، المترجمة من السنسكريتية والبنغالية مع تعليقات مفصلة من قبل معلمنا الروحي صاحب النعمة الإلهية إيه سي بهاكتيفيدانتا سوامي برابوبادا، مؤسس أشاريا الجمعية الدولية لوعي كريشنا. نقوم أيضًا بتسهيل توزيع الأدبيات الروحية عبر الإنترنت التي تنشرها Bhaktivedanta Book Trust (BBT). مبادئنا ومبادئنا الروحية هي مبادئ الجمعية الدولية لوعي كريشنا، والتي تتلخص في سبعة أهداف.

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