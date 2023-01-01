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LGBTQ Remotely

LGBTQ Remotely

lgbtqremotely.com

استخدام تطبيق الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من LGBTQ Remotely على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

LGBTQ Remotely هو أفضل مكان للعثور على الوظائف عن بعد وإدراجها بالكامل للأشخاص المثليين والأشخاص المتحولين جنسيًا والأشخاص غير الثنائيين والحلفاء المهتمين بالعمل عن بُعد بالكامل. نحن نربط الباحثين عن عمل غير الممثلين ببيئات عمل آمنة.

الموقع الإلكتروني: lgbtqremotely.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ LGBTQ Remotely. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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