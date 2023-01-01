WebCatalog
Klap

Klap

klap.app

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Klap على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

أنشئ مقاطع فيديو قصيرة بشكل أسرع 10 مرات. احصل على TikToks وReels وShorts جاهزة للنشر من مقاطع فيديو YouTube بنقرة واحدة.

الموقع الإلكتروني: klap.app

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Klap. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

QuickVid.Ai

QuickVid.Ai

quickvid.ai

YouTube Shorts

YouTube Shorts

youtube.com

Eklipse.gg

Eklipse.gg

eklipse.gg

Opus Clip

Opus Clip

opus.pro

Movio

Movio

movio.la

SaveFrom

SaveFrom

savefrom.net

Lychee

Lychee

lychee.so

HeyGen

HeyGen

heygen.com

Flowjin

Flowjin

flowjin.com

Summify

Summify

summify.io

2short.ai

2short.ai

2short.ai

GrowthBar

GrowthBar

growthbarseo.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية