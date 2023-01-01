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Kin Calendar

Kin Calendar

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: kin.today

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Kin Calendar على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Kin، التقويم البسيط والمتصل

الموقع الإلكتروني: kin.today

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Kin Calendar. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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