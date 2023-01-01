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Kaufland Slovensko

Kaufland Slovensko

kaufland.sk

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Kaufland Slovensko على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

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الجودة والطعام الطازج في كوفلاند بأسعار ترويجية. الفواكه والخضروات وصيدلية وغيرها من المنتجات المنزلية. جرب علاماتنا التجارية الخاصة أيضًا.

الموقع الإلكتروني: kaufland.sk

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Kaufland Slovensko. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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