أنت على بعد نقرة واحدة من أحدث العروض في الكتالوج الأسبوعي وأشهى الوصفات. بالإضافة إلى ذلك، لا تفوت أيًا من مسابقات كوفلاند.

الموقع الإلكتروني: kaufland.md

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Kaufland Moldova. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.