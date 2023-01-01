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Jitsi Meet

Jitsi Meet

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الموقع الإلكتروني: jit.si

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Jitsi Meet على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

انضم إلى مؤتمر فيديو WebRTC المدعوم من Jitsi Videobridge

الموقع الإلكتروني: jit.si

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Jitsi Meet. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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