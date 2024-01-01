بدائل - IntelliBoard

Easyflow

easyflow.io

لديك بيانات - وربما الكثير منها. هذه ليست المشكلة. إن بيانات المشكلة الحقيقية لا قيمة لها في الأساس إلا إذا قمت بتحويل تلك البيانات إلى رؤى - وتلك الأفكار إلى عمل، دون ألم! سيساعدك Easyflow على النجاح في هذه الرحلة من خلال السماح لك بأتمتة كل شيء وتصور أي شيء! إنه حل السحب والإفلات، ولا يتطلب أي مها...