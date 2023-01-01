WebCatalog
InstaAstro

InstaAstro

instaastro.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من InstaAstro على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

قم بإجراء مكالمتك الأولى أو الدردشة مع Astrologer بسعر 1/- فقط. احصل على توقعاتك من قبل خبراء موثوقين. هل تبحث عن حل شامل لعلم التنجيم والروحانيات والعافية؟ InstaAstro هو أفضل تطبيق لعلم التنجيم عبر الإنترنت حيث يمكنك الحصول على التنبؤات الأكثر دقة. قم بالدردشة المباشرة أو الاتصال مع المنجمين عبر الإنترنت وقراء التاروت وعلماء الأعداد للتنبؤ بالأبراج وكوندلي.

الموقع الإلكتروني: instaastro.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ InstaAstro. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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