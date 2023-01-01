WebCatalog
Insomnia

Insomnia

insomnia.gr

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Insomnia على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

المجتمع – منتدى الأرق.gr | التكنولوجيا، الأدوات، الإنترنت، أنظمة التشغيل، الأجهزة، البرامج، الترفيه، البرمجة

الموقع الإلكتروني: insomnia.gr

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Insomnia. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

MUO

MUO

makeuseof.com

Google

Google

Space

Tech Support Forum

Tech Support Forum

techsupportforum.com

Geizhals

Geizhals

geizhals.at

steinberg

steinberg

steinberg.net

Arduino

Arduino

arduino.cc

Computer Hope

Computer Hope

computerhope.com

9to5Toys

9to5Toys

9to5toys.com

KubeSail

KubeSail

kubesail.com

dcinside

dcinside

dcinside.com

heise online

heise online

heise.de

RedJade

RedJade

redjade.net

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية