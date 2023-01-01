WebCatalog
Ingresso.com

Ingresso.com

ingresso.com

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

كل شيء عن السينما والمقطورات والبرمجة والأسعار والتذاكر والعروض الأولى والأفلام التي يتم عرضها في السينما ومصدر معلومات الأفلام المجانية عبر الإنترنت.

الموقع الإلكتروني: ingresso.com

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