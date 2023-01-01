WebCatalog
Hungryroot

Hungryroot

hungryroot.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Hungryroot على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

بقالة مفيدة لك، وصفات بسيطة، موصى بها خصيصًا لك. خذ الاختبار اليوم.

الموقع الإلكتروني: hungryroot.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Hungryroot. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Kitchen Stories

Kitchen Stories

kitchenstories.com

JoCooks

JoCooks

jocooks.com

Serious Eats

Serious Eats

seriouseats.com

Good Housekeeping

Good Housekeeping

goodhousekeeping.com

BBC Good Food

BBC Good Food

bbcgoodfood.com

GoodtoKnow

GoodtoKnow

goodto.com

Delish

Delish

delish.com

Zepto

Zepto

zeptonow.com

Woman's Day

Woman's Day

womansday.com

Voilà

Voilà

voila.ca

TruthFinder

TruthFinder

truthfinder.com

Real Simple

Real Simple

realsimple.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية