WebCatalog
HR Cloud

HR Cloud

corehr.hrcloud.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من HR Cloud على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

برنامج قوي ومعترف به عالميًا لإدارة الموارد البشرية لدورة حياة الموظف بأكملها. تحسين الطريقة التي تقوم بها بتعيين القوى العاملة وتأهيلها وإشراكها وإدارتها (وأكثر من ذلك بكثير!)

الموقع الإلكتروني: corehr.hrcloud.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ HR Cloud. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Adway

Adway

connect.adway.ai

Team Engine

Team Engine

employer.teamengine.io

Linesbox

Linesbox

app.linesbox.com

Insightful

Insightful

app.insightful.io

ActivTrak

ActivTrak

app.activtrak.com

VideoAsk

VideoAsk

app.videoask.com

ClickTime

ClickTime

login.clicktime.com

networx

networx

networxrecruitment.com

Skedulo

Skedulo

app.skedulo.com

Breezy HR

Breezy HR

app.breezy.hr

Cusna

Cusna

cusna.io

Built for Teams

Built for Teams

app.builtforteams.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية