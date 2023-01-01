برنامج قوي ومعترف به عالميًا لإدارة الموارد البشرية لدورة حياة الموظف بأكملها. تحسين الطريقة التي تقوم بها بتعيين القوى العاملة وتأهيلها وإشراكها وإدارتها (وأكثر من ذلك بكثير!)

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