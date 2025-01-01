بدائل - HireVue

PayPal

PayPal

paypal.com

PayPal هو تطبيق يتيح للمستخدمين إرسال واستقبال الأموال، إجراء عمليات شراء، وتخزين الأموال بشكل آمن عبر الإنترنت.

Indeed

Indeed

indeed.com

Indeed هو تطبيق للبحث عن وظائف، يجمع قوائم الوظائف من مصادر متعددة ويساعد المستخدمين في التقدم للوظائف وتحميل السير الذاتية.

Calendly

Calendly

calendly.com

Calendly هو تطبيق يساعد الفرق في جدولة الاجتماعات بسهولة من خلال مشاركة الجداول الزمنية، مما يعزز التعاون ويقلل من الضغط الناتج عن تنسيق المواعيد.

HackerRank

HackerRank

hackerrank.com

Hackerrank هي منصة لتقييم مهارات المطورين وتوظيفهم، تضم تحديات برمجة ومشاريع حقيقية، وتدعم التقييم المباشر والمقابلات.

DocuSign

DocuSign

docusign.com

ديكوساين هو تطبيق لتوقيع المستندات إلكترونيًا وإدارتها، مما يتيح للمستخدمين إرسالها وتوقيعها بأمان من أي جهاز في أي وقت.

Moodle

Moodle

moodle.org

Moodle هو نظام إدارة تعلم مفتوح المصدر يوفر أدوات للتدريس والتعلم عبر الإنترنت، مع واجهة سهلة الاستخدام ودعم متعدد اللغات.

Dayforce

Dayforce

dayforce.com

تطبيق Dayforce هو منصة لإدارة الموارد البشرية، تجمع بين الرواتب وإدارة القوى العاملة والتوظيف لتعزيز الإنتاجية والتواصل.

ADP Workforce Now

ADP Workforce Now

adp.com

تطبيق ADP Workforce Now لإدارة الموارد البشرية وكشوف المرتبات، يوفر أدوات لإدارة القوى العاملة بشكل مركزي ويدعم قرارات البيانات.

MaintainX

MaintainX

getmaintainx.com

MaintainX هو تطبيق لإدارة الصيانة وتنفيذ العمل، يساعد الشركات في تنظيم عمليات الصيانة وتحسين إدارة الأصول من خلال منصة سهلة الاستخدام.

Zoho Recruit

Zoho Recruit

zoho.com

Zoho Recruit هو نظام تتبع للمتقدمين مصمم لوكالات التوظيف وإدارات الموارد البشرية لتحسين عمليات التوظيف وإدارة المرشحين.

Handshake

Handshake

joinhandshake.com

المصافحة هو تطبيق يربط طلاب الجامعات بفرص عمل وتدريب، مع ميزات لإنشاء ملفات تعريف مهنية ومطابقة مع أصحاب العمل.

LinkedIn Recruiter

LinkedIn Recruiter

linkedin.com

تطبيق LinkedIn Recruiter يساعد المجندين على إدارة التوظيف بسهولة من الهاتف، ويتيح التواصل مع المرشحين وتنظيم خطوط الأنابيب.

Beekeeper

Beekeeper

beekeeper.io

Beekeeper هو تطبيق يهدف إلى تحسين التواصل وسير العمل بين العمال في الخطوط الأمامية، يوفر ميزات مثل الرسائل، مشاركة الملفات، وتحليلات المشاركة.

CodeSignal

CodeSignal

codesignal.com

CodeSignal هي منصة لتقييم مهارات المطورين من خلال تحديات برمجية عبر الإنترنت، تدعم أكثر من 70 لغة برمجة، وتساعد الشركات في اختيار المرشحين.

Wellfound

Wellfound

wellfound.com

Wellfound هو تطبيق يربط الشركات الناشئة بالمستثمرين والباحثين عن عمل في مجال الشركات الناشئة للمساعدة في التوظيف وجمع التمويل.

Metaview

Metaview

metaview.ai

تساعد تطبيق Metaview على تحسين جودة المقابلات من خلال تقديم بيانات وتعليقات قابلة للتنفيذ، مما يؤدي إلى عملية توظيف أكثر كفاءة.

HackerEarth

HackerEarth

hackerearth.com

HackerEarth هي منصة لتقييم الترميز عبر الإنترنت تساعد المؤسسات على تقييم مهارات المرشحين باستخدام مكتبة واسعة من الأسئلة في عدة لغات برمجة.

Darwinbox

Darwinbox

darwinbox.com

Darwinbox هي منصة سحابية لإدارة الموارد البشرية تُعنى بتبسيط عمليات التوظيف، الحضور، المرتبات، والأداء للموظفين في المؤسسات.

Manatal

Manatal

manatal.com

منصة Manatal تسهل عمليات التوظيف من خلال أدوات الذكاء الاصطناعي، إدارة المرشحين، وعمليات التواصل، مما يساعد الشركات ووكالات التوظيف على تحسين الكفاءة.

Bob HR

Bob HR

hibob.com

تطبيق بوب هو منصة لإدارة الموارد البشرية، تبسط عمليات مثل التوظيف وإدارة الأداء، وتعزز مشاركة الموظفين، وتدعم بيئات العمل المختلفة.

Sprinklr

Sprinklr

sprinklr.com

Sprinklr هي منصة خدمة العملاء تعتمد على السحابة، تسمح بالتفاعل عبر قنوات رقمية متعددة وتوفر تحليلات ورؤى لتحسين تجربة العملاء والوكيل.

Braintrust

Braintrust

usebraintrust.com

تطبيق Braintrust AIR هو منصة توظيف تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تقلل وقت التوظيف وتطابق المرشحين المؤهلين بشكل سريع.

Automation Anywhere

Automation Anywhere

automationanywhere.com

الأتمتة في أي مكان هو تطبيق لأتمتة عمليات الأعمال باستخدام الذكاء الاصطناعي وRPA، يساعد المؤسسات في تحسين الكفاءة والإنتاجية.

CoderPad

CoderPad

coderpad.io

CoderPad هو أداة للمقابلات الفنية تتيح للمرشحين كتابة وتشغيل البرامج بشكل تفاعلي في بيئة قريبة من الواقع.

Breezy HR

Breezy HR

breezy.hr

Breezy HR هو تطبيق لتبسيط عملية التوظيف وأتمتتها، مع أدوات لتتبع المرشحين، جدولة المقابلات، وتحليل البيانات.

iMocha

iMocha

imocha.io

تقدم iMocha منصة لتقييم المهارات التقنية ودعم تطوير المواهب داخل المؤسسات من خلال أدوات تقييم متعددة ودقيقة.

NLSQL

NLSQL

nlsql.com

NLSQL هو تطبيق B2B SaaS يتيح للموظفين الوصول بسهولة إلى البيانات من مصادر متعددة لاتخاذ قرارات تجارية أسرع وأكثر فعالية.

Codility

Codility

codility.com

Codility هو تطبيق يتيح تقييم مهارات البرمجة عبر اختبارات الترميز والمقابلات، مما يساعد الشركات على اتخاذ قرارات توظيف موضوعية.

TestGorilla

TestGorilla

testgorilla.com

TestGorilla هو تطبيق يتيح تقييم مهارات المتقدمين للوظائف من خلال اختبارات متنوعة، مما يساعد الشركات في اتخاذ قرارات توظيف أفضل.

Cloudinary

Cloudinary

cloudinary.com

Cloudinary هو منصة لإدارة الوسائط تتيح للمستخدمين تحميل وتخزين ومعالجة وتحسين وتوزيع الصور والفيديو بشكل فعال.

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