بدائل - HireVue

PayPal
paypal.com
PayPal هو تطبيق يتيح للمستخدمين إرسال واستقبال الأموال، إجراء عمليات شراء، وتخزين الأموال بشكل آمن عبر الإنترنت.
Indeed
indeed.com
Indeed هو تطبيق للبحث عن وظائف، يجمع قوائم الوظائف من مصادر متعددة ويساعد المستخدمين في التقدم للوظائف وتحميل السير الذاتية.
Calendly
calendly.com
Calendly هو تطبيق يساعد الفرق في جدولة الاجتماعات بسهولة من خلال مشاركة الجداول الزمنية، مما يعزز التعاون ويقلل من الضغط الناتج عن تنسيق المواعيد.
HackerRank
hackerrank.com
Hackerrank هي منصة لتقييم مهارات المطورين وتوظيفهم، تضم تحديات برمجة ومشاريع حقيقية، وتدعم التقييم المباشر والمقابلات.
DocuSign
docusign.com
ديكوساين هو تطبيق لتوقيع المستندات إلكترونيًا وإدارتها، مما يتيح للمستخدمين إرسالها وتوقيعها بأمان من أي جهاز في أي وقت.
Moodle
moodle.org
Moodle هو نظام إدارة تعلم مفتوح المصدر يوفر أدوات للتدريس والتعلم عبر الإنترنت، مع واجهة سهلة الاستخدام ودعم متعدد اللغات.
Dayforce
dayforce.com
تطبيق Dayforce هو منصة لإدارة الموارد البشرية، تجمع بين الرواتب وإدارة القوى العاملة والتوظيف لتعزيز الإنتاجية والتواصل.
ADP Workforce Now
adp.com
تطبيق ADP Workforce Now لإدارة الموارد البشرية وكشوف المرتبات، يوفر أدوات لإدارة القوى العاملة بشكل مركزي ويدعم قرارات البيانات.
MaintainX
getmaintainx.com
MaintainX هو تطبيق لإدارة الصيانة وتنفيذ العمل، يساعد الشركات في تنظيم عمليات الصيانة وتحسين إدارة الأصول من خلال منصة سهلة الاستخدام.
Zoho Recruit
zoho.com
Zoho Recruit هو نظام تتبع للمتقدمين مصمم لوكالات التوظيف وإدارات الموارد البشرية لتحسين عمليات التوظيف وإدارة المرشحين.
Handshake
joinhandshake.com
المصافحة هو تطبيق يربط طلاب الجامعات بفرص عمل وتدريب، مع ميزات لإنشاء ملفات تعريف مهنية ومطابقة مع أصحاب العمل.
LinkedIn Recruiter
linkedin.com
تطبيق LinkedIn Recruiter يساعد المجندين على إدارة التوظيف بسهولة من الهاتف، ويتيح التواصل مع المرشحين وتنظيم خطوط الأنابيب.
Beekeeper
beekeeper.io
Beekeeper هو تطبيق يهدف إلى تحسين التواصل وسير العمل بين العمال في الخطوط الأمامية، يوفر ميزات مثل الرسائل، مشاركة الملفات، وتحليلات المشاركة.
CodeSignal
codesignal.com
CodeSignal هي منصة لتقييم مهارات المطورين من خلال تحديات برمجية عبر الإنترنت، تدعم أكثر من 70 لغة برمجة، وتساعد الشركات في اختيار المرشحين.
Wellfound
wellfound.com
Wellfound هو تطبيق يربط الشركات الناشئة بالمستثمرين والباحثين عن عمل في مجال الشركات الناشئة للمساعدة في التوظيف وجمع التمويل.
Metaview
metaview.ai
تساعد تطبيق Metaview على تحسين جودة المقابلات من خلال تقديم بيانات وتعليقات قابلة للتنفيذ، مما يؤدي إلى عملية توظيف أكثر كفاءة.
HackerEarth
hackerearth.com
HackerEarth هي منصة لتقييم الترميز عبر الإنترنت تساعد المؤسسات على تقييم مهارات المرشحين باستخدام مكتبة واسعة من الأسئلة في عدة لغات برمجة.
Darwinbox
darwinbox.com
Darwinbox هي منصة سحابية لإدارة الموارد البشرية تُعنى بتبسيط عمليات التوظيف، الحضور، المرتبات، والأداء للموظفين في المؤسسات.
Manatal
manatal.com
منصة Manatal تسهل عمليات التوظيف من خلال أدوات الذكاء الاصطناعي، إدارة المرشحين، وعمليات التواصل، مما يساعد الشركات ووكالات التوظيف على تحسين الكفاءة.
Bob HR
hibob.com
تطبيق بوب هو منصة لإدارة الموارد البشرية، تبسط عمليات مثل التوظيف وإدارة الأداء، وتعزز مشاركة الموظفين، وتدعم بيئات العمل المختلفة.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr هي منصة خدمة العملاء تعتمد على السحابة، تسمح بالتفاعل عبر قنوات رقمية متعددة وتوفر تحليلات ورؤى لتحسين تجربة العملاء والوكيل.
Braintrust
usebraintrust.com
تطبيق Braintrust AIR هو منصة توظيف تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تقلل وقت التوظيف وتطابق المرشحين المؤهلين بشكل سريع.
Automation Anywhere
automationanywhere.com
الأتمتة في أي مكان هو تطبيق لأتمتة عمليات الأعمال باستخدام الذكاء الاصطناعي وRPA، يساعد المؤسسات في تحسين الكفاءة والإنتاجية.
CoderPad
coderpad.io
CoderPad هو أداة للمقابلات الفنية تتيح للمرشحين كتابة وتشغيل البرامج بشكل تفاعلي في بيئة قريبة من الواقع.
Breezy HR
breezy.hr
Breezy HR هو تطبيق لتبسيط عملية التوظيف وأتمتتها، مع أدوات لتتبع المرشحين، جدولة المقابلات، وتحليل البيانات.
iMocha
imocha.io
تقدم iMocha منصة لتقييم المهارات التقنية ودعم تطوير المواهب داخل المؤسسات من خلال أدوات تقييم متعددة ودقيقة.
NLSQL
nlsql.com
NLSQL هو تطبيق B2B SaaS يتيح للموظفين الوصول بسهولة إلى البيانات من مصادر متعددة لاتخاذ قرارات تجارية أسرع وأكثر فعالية.
Codility
codility.com
Codility هو تطبيق يتيح تقييم مهارات البرمجة عبر اختبارات الترميز والمقابلات، مما يساعد الشركات على اتخاذ قرارات توظيف موضوعية.
TestGorilla
testgorilla.com
TestGorilla هو تطبيق يتيح تقييم مهارات المتقدمين للوظائف من خلال اختبارات متنوعة، مما يساعد الشركات في اتخاذ قرارات توظيف أفضل.
Cloudinary
cloudinary.com
Cloudinary هو منصة لإدارة الوسائط تتيح للمستخدمين تحميل وتخزين ومعالجة وتحسين وتوزيع الصور والفيديو بشكل فعال.
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