WebCatalog
HipVan

HipVan

hipvan.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من HipVan على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

تأثيث منزل أحلامك مع HipVan. مع وجود أكثر من 5000 قطعة أثاث بأسعار معقولة عبر الإنترنت، فإن HipVan هو متجرك المفضل لجميع أنواع الأثاث والمزيد!

الموقع الإلكتروني: hipvan.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ HipVan. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

HomeGoods

HomeGoods

homegoods.com

Wooden Street

Wooden Street

woodenstreet.com

Kmart

Kmart

kmart.com

Furlenco

Furlenco

furlenco.com

Office Depot

Office Depot

officedepot.com

The Honest Company

The Honest Company

honest.com

Homestyler

Homestyler

homestyler.com

IUIGA

IUIGA

iuiga.com

Loot

Loot

loot.co.za

Harbor Freight

Harbor Freight

harborfreight.com

Total Wine

Total Wine

totalwine.com

M&S

M&S

marksandspencer.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية