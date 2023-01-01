WebCatalog
Harbor Freight

Harbor Freight

harborfreight.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Harbor Freight على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Harbour Freight هو المتجر الأمريكي المفضل للحصول على أسعار منخفضة لأدوات الطاقة والمولدات والرافعات وصناديق الأدوات والمزيد. تسوق لدينا أكثر من 1300 موقع على الصعيد الوطني.

الموقع الإلكتروني: harborfreight.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Harbor Freight. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Dollar General

Dollar General

dollargeneral.com

Amazon Fresh

Amazon Fresh

fresh.amazon.com

Rural King

Rural King

ruralking.com

Kmart

Kmart

kmart.com

Office Depot

Office Depot

officedepot.com

Moglix

Moglix

moglix.com

Costco Canada

Costco Canada

costco.ca

Jumia Nigeria

Jumia Nigeria

jumia.com.ng

Litterbox.com

Litterbox.com

litterbox.com

Fullbeauty Outlet

Fullbeauty Outlet

fullbeauty.com

HipVan

HipVan

hipvan.com

Total Wine

Total Wine

totalwine.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية