WebCatalog
Hinge Health

Hinge Health

hingehealth.com

استخدام تطبيق الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Hinge Health على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

الحل الوحيد الذي يلبي احتياجات الأعضاء في كل مرحلة من مراحل الرعاية العضلية الهيكلية: الوقاية، والحادة، والمزمنة، وما قبل/بعد الجراحة. عيادتك الرقمية للعناية بالمفاصل والعضلات. السيطرة على الألم الخاص بك. التعافي من الإصابة. حتى الاستعداد لعملية جراحية. انضم إلى Hinge Health للحصول على رعاية الخبراء التي تناسب حياتك المزدحمة.

الموقع الإلكتروني: hingehealth.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Hinge Health. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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